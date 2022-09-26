  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022消費券】V Walk三周年感謝祭 秒搶1元優惠、5,000件貨品低至17折 電子消費滿指定金額換最新iPhone

理財智慧 18:22 2022/09/26

分享：

分享：

南昌站V Walk為慶祝開幕3周年，宣布推出「3周年感謝祭」活動，包括秒搶1元及10元快閃優惠、逾5,000款貨品以17折發售，以及消費滿指定金額換領最新數碼產品等。

【青姐話】重心再下移   止蝕恐太遲

1. 1元秒搶及10元快閃優惠

「消費券專享 • 1元震撼秒搶、10元驚喜快閃」精選多款滋養美食和護膚聖品以震撼價登場，包括1元秒搶TONYMOLY修護手/腳膜、良茶隅洛神花茶等，還有康維他麥蘆卡蜂蜜、TONYMOLY香薰潤手霜以超低價驚喜加盟10元快閃專區，顧客只要以電子消費券於指定商戶消費即可享受優惠。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

2. 逾5,000件貨品低至17折

V Walk聯同全場商戶推出全方位海量優惠，逾5,000件人氣美妝潮服、珠寶飾物、生活百貨、健康食品及美食優惠低至17折，當中不少更是V Walk獨家限定。

    點擊圖片放大
    +18
    +17

3. 換領人氣數碼產品

由9月28日下午3時起，The Point會員憑積分預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領人氣數碼產品，包括最新iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8、GoPro HERO9 Black運動相機及Marshall ACTON II無線音箱等。

100,000分＋即日電子消費滿100,000元 免費換領：

    點擊圖片放大

50,000分＋即日電子消費滿30,000元 免費換領：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

10,000分＋即日電子消費滿8,000元 免費換領：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

4. 消費金額最高可獲贈按摩椅

The Point會員只要於感謝祭期間，憑V Walk發出的有效電子貨幣消費發票，透過指定表格登記及成功遞交，首名累積最高消費之會員，將可獲得 MAXCARE傾心椅（橄欖綠）一部，建議零售價為19,800元。

    點擊圖片放大
    +2

5. 買滿100送300元禮品包

The Point會員於10月2日在V Walk即日以電子貨幣單一消費滿100元，即可免費獲贈高達300%回贈的「3週年感謝祭禮品包」1份，包含尚品阿福紅燒鮑魚、EZZ補水美肌軟糖、SHINE K茶花凝膠型洗手液及英雄學院主角 A4文件夾，總值逾300元，數量有限。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【溫股知新】短線無辦法   觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 著數優惠 珠寶 美食 時裝服飾 南昌 V walk 新鴻基地產（00016） 電子消費券 iPhone 14

上一篇文章

【技術移民】卓慧思擬放寬簽證條件　緩解英國勞動力不足問題

下一篇文章

【新股IPO】數科集團2350首日掛牌跌27% 一手帳面蝕1150元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款