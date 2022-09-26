【2022消費券】V Walk三周年感謝祭 秒搶1元優惠、5,000件貨品低至17折 電子消費滿指定金額換最新iPhone

南昌站V Walk為慶祝開幕3周年，宣布推出「3周年感謝祭」活動，包括秒搶1元及10元快閃優惠、逾5,000款貨品以17折發售，以及消費滿指定金額換領最新數碼產品等。

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1. 1元秒搶及10元快閃優惠

「消費券專享 • 1元震撼秒搶、10元驚喜快閃」精選多款滋養美食和護膚聖品以震撼價登場，包括1元秒搶TONYMOLY修護手/腳膜、良茶隅洛神花茶等，還有康維他麥蘆卡蜂蜜、TONYMOLY香薰潤手霜以超低價驚喜加盟10元快閃專區，顧客只要以電子消費券於指定商戶消費即可享受優惠。

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2. 逾5,000件貨品低至17折

V Walk聯同全場商戶推出全方位海量優惠，逾5,000件人氣美妝潮服、珠寶飾物、生活百貨、健康食品及美食優惠低至17折，當中不少更是V Walk獨家限定。

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3. 換領人氣數碼產品

由9月28日下午3時起，The Point會員憑積分預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領人氣數碼產品，包括最新iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8、GoPro HERO9 Black運動相機及Marshall ACTON II無線音箱等。

100,000分＋即日電子消費滿100,000元 免費換領：

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50,000分＋即日電子消費滿30,000元 免費換領：

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10,000分＋即日電子消費滿8,000元 免費換領：

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4. 消費金額最高可獲贈按摩椅

The Point會員只要於感謝祭期間，憑V Walk發出的有效電子貨幣消費發票，透過指定表格登記及成功遞交，首名累積最高消費之會員，將可獲得 MAXCARE傾心椅（橄欖綠）一部，建議零售價為19,800元。

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5. 買滿100送300元禮品包

The Point會員於10月2日在V Walk即日以電子貨幣單一消費滿100元，即可免費獲贈高達300%回贈的「3週年感謝祭禮品包」1份，包含尚品阿福紅燒鮑魚、EZZ補水美肌軟糖、SHINE K茶花凝膠型洗手液及英雄學院主角 A4文件夾，總值逾300元，數量有限。

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責任編輯：嚴浩文