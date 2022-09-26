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【交通優惠】城巴開辦56A線連接粉嶺皇后山及屯門 新線路將設多項轉乘優惠

理財智慧 17:40 2022/09/26

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城巴表示作為粉嶺皇后山巴士路線唯一中標的公共巴士營辦商，為回應市民、議員及地區人士對往來皇后山及屯門的殷切訴求，由9月30日星期五起，城巴將開辦56A號線，特快連接粉嶺皇后山、 聯和 墟、天平、上水站 及屯門。

【虛擬銀行】livi bank調整活期存款年利率　50萬港元以上結餘上調至0.125%【下一頁 

56A號線將設有轉乘優惠，乘客可 於菁田 邨免費轉乘屯門市中心 唯一的區內專 營巴士50M號線，前往屯門醫院、建生邨、大興邨、良景邨、山景邨，以及屯門 站等地，全方位連接屯門核心地帶、上水、粉嶺聯和墟以及皇后山。 由粉嶺皇后山開出的 班次時間為星期一至五（公眾假期除外）上午六時 四十五分及下午五時零五分，由屯門菁田邨開出的班次 時間為星期一至五（公眾假期除外）上午六時四十分及下 午五時四十五分。全程 車費為14.6元。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

 

 此外，56A亦 設有分段收費。顧客可參考乘客 通告以知悉巴士站位置及  分段收 費詳情。城巴表示縱  使56A號線暫時只能設有來回方向各開 兩個班次的服務，但正計劃按客量將56A號線 盡快提升為全日服 務，以應 付顧客的需要及進一步完善皇后山以及屯 門的交通服務。 公司亦將繼續審視皇后山一帶的交通服務，並 積極提出服務建議，發揮中標公共巴  營辦商的應有角色。

【0+3起飛】國泰推「國泰里賞航班」 下周一開放以里數換領10月機票 包括大阪、仁川及曼谷等8個城市【下一頁

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記者：鄭日棱

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