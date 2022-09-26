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湯文亮：買樓皆因租樓難

名人薈萃 19:13 2022/09/26

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近日唱淡樓市的新聞鋪天蓋地，不但連物業代理都唱淡，甚至有很多大好友亦「轉軚」，但筆者有一個買了樓幾年，已經毋須繳交額外印花稅（SSD）的年輕朋友竟然無動於衷，雖然供樓比較吃力，又要面臨加息，明知賣樓之後財政比較鬆動，又不用擔心加息，但仍然沒有打算賣樓，令到不少替他擔心的人摸不着頭腦。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

筆者問年輕朋友怎樣有如此意志力死守都不肯賣樓，年輕朋友說除了他仍然有能力供款之外，即使加息不超過3%（即是壓力測試底綫），他亦能供得起，所以不打算賣樓。不過，這不是最主要原因。

曾經租樓方知買樓好

在他未買樓之前，他是租樓住的，即使他願意支付市值，甚至高於市值租金，業主亦可能要收回自用，他已經搬屋兩三次，甚至試過還未拆箱又要搬屋，知道租樓苦處就會買樓。

如果為了小小加息而賣樓，之後又要租樓住，所謂「見過鬼都會怕黑」，除非迫不得已或者移民，否則怎樣也不會賣樓。

租樓自住可省裝修費

不少賣樓的業主在未買樓之前大多數與父母一起居住，自己從未試過租樓，不知道租樓自住的煩惱，買樓之後反而會覺得很煩，家居費用又多，所以，當有機會亦會毫不猶豫賣走自住單位，不但不需要考慮租樓，甚至可以跟父母同住，還可節省一大筆費用，正是何樂而不為！

就算賣樓的業主擔心很難租到合適的單位，物業代理亦會說市面上又便宜又靚的租盤多的是，不但可以對業主壓價，如果單位太舊的話，更可以要求業主做翻新工程，又可省掉裝修費用，為何不租樓？

當業主賣樓之後，奇怪的事情發生了，幫他賣樓的物業代理會說不擅長做租務，請他另覓其他代理代勞。其他代理又會說，賣樓時不找他，怎會幫賣樓的業主租樓？租盤不是沒有，難道有生意都不做？代理可能會找一些地點不佳，又殘又舊的租盤給賣樓的業主。

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撰文 : 湯文亮

物業 SSD 湯文亮 香港物業 額外印花稅

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