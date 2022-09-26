【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配

▲ 【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」 東亞中國：虛假訊息、向公安機關報案

東亞銀行 （00023） 旗下東亞中國發表聲明，針對今日網絡微信群及個人散佈東亞銀行「暴雷」訊息，並稱該行「除了存款、其他理財產品均發生爆雷」，東亞銀行（中國）澄清相關網絡傳言純為虛假信息，是惡意散佈的謠言，性質惡劣。

東亞銀行（中國）續稱，對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，並已向公安機關報案，將依法追究造謠傳謠人員的法律責任，東亞銀行（中國）及轄屬各分支機構一切運營均正常有序，經營管理穩健良好。

以目前社交平台上流傳短片，片段顯示有一群民眾在一座商廈外圍著東亞銀行分行，但片段未有任何對話，只配上「疑似40億兌付難，傳聞代銷的民生信託產品逾期兌付」。

東亞銀行發言人回覆查詢時表示，關於民生信託產品到期延後分配的情況，東亞中國作為其中一家代銷銀行，一直高度關注事件進展，積極主動地與民生信託溝通，維護客戶合法權益。

內地網絡流傳東亞中國「爆雷」

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編輯：麥德銘