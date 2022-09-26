  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配

Hot Talk 22:16 2022/09/26

分享：

分享：

【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、向公安機關報案

東亞銀行 （00023） 旗下東亞中國發表聲明，針對今日網絡微信群及個人散佈東亞銀行「暴雷」訊息，並稱該行「除了存款、其他理財產品均發生爆雷」，東亞銀行（中國）澄清相關網絡傳言純為虛假信息，是惡意散佈的謠言，性質惡劣。

東亞銀行（中國）續稱，對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，並已向公安機關報案，將依法追究造謠傳謠人員的法律責任，東亞銀行（中國）及轄屬各分支機構一切運營均正常有序，經營管理穩健良好。

以目前社交平台上流傳短片，片段顯示有一群民眾在一座商廈外圍著東亞銀行分行，但片段未有任何對話，只配上「疑似40億兌付難，傳聞代銷的民生信託產品逾期兌付」。

東亞銀行發言人回覆查詢時表示，關於民生信託產品到期延後分配的情況，東亞中國作為其中一家代銷銀行，一直高度關注事件進展，積極主動地與民生信託溝通，維護客戶合法權益。

內地網絡流傳東亞中國「爆雷」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

相關文章：

【銀行股】東亞中國行長助理陳智仁傳受賄被捕　東亞：個別員工行為、股價跌2%

【銀行股】東亞銀行設立共享空間BEAST　與逾70間本地初創開發項目

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 社交平台 微信 東亞 東亞銀行（00023）

上一篇文章

【英鎊危機】Sky：英央行日內發聲明　彭博：未決定是否置評

下一篇文章

【泰加清盤】泰加保險被香港高等法院頒令清盤　保監局：保單持有人可如常向泰加申請索償
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」
【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒賣帳　或墮「披索式風險」
【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元創新低後重上1.07　兌港元返回8.4算
【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元創新低後重上1.07　兌港元返回8.4算
【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配
【網絡傳聞】內地網傳40億理財產品「爆雷」　東亞中國：虛假訊息、已報公安　作為代銷行關注民生信託產品到期延後分配
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話
【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話
【港股夜期+ADR】夜期升77點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升77點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款