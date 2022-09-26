【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓　中層兩房4年蝕82萬離場

雖然金管局放寬壓測，但香港始終踏入加息周期，樓價短期易跌難升，部分業主因此蝕賣單位，及早止蝕離場，其中將軍澳新都城二期有中層兩房單位，以618萬元易手，4年帳面蝕82萬元。

美聯物業黃少明說，新都城二期7座中層G室，實用面積363平方呎，兩房間隔，向西北，望內園，今年6月放盤，原叫價720萬元，終減價至618萬元易手，實用呎價約17,025元。

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從代理提供相片可見，單位裝修企理。資料顯示，原業主於2018年7月以700萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕82萬元離場。

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