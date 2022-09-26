  • 31°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓　中層兩房4年蝕82萬離場

股樓投資 17:02 2022/09/26

分享：

分享：

雖然金管局放寬壓測，但香港始終踏入加息周期，樓價短期易跌難升，部分業主因此蝕賣單位，及早止蝕離場，其中將軍澳新都城二期有中層兩房單位，以618萬元易手，4年帳面蝕82萬元。

美聯物業黃少明說，新都城二期7座中層G室，實用面積363平方呎，兩房間隔，向西北，望內園，今年6月放盤，原叫價720萬元，終減價至618萬元易手，實用呎價約17,025元。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

從代理提供相片可見，單位裝修企理。資料顯示，原業主於2018年7月以700萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕82萬元離場。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 新都城 將軍澳 美聯物業

上一篇文章

【遊戲股】 騰訊、網易再推「限玩令」 內地國慶假期間 未成年人每日手遊限玩1小時

下一篇文章

【英鎊之亂】英鎊再跌逾4％ 英國概念股崩盤 滙豐重創急瀉7.5%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」
【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款