【夢想本應翱翔@iM網欄】 三孩媽媽創AI 自動化系統加快投資決策

日常照顧三名年幼子女和處理分析數據做投資決策，有何共通之處？人工智能金融科技公司智學資本（AutoML Capital）創始合夥人林朗行（Rebecca）笑說：「重複的工序都可以設法簡化或自動化，節省時間。」身兼母親和科技初創創始人角色，Rebecca和筆者分享心得，與讀者共勉。

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畢業自牛津大學物理系的Rebecca曾於香港及倫敦的量化金融及私人銀行領域任職多年。2017年， 她與另外三名有科學及技術背景的合夥人創辦AutoML Capital，採用人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）科技，將過去做投資決策所需的搜集訊息及依賴人腦分析的過程「自動化」，因應市況快速提供投資建議。該初創去年已取得證監會牌照，亦是阿里巴巴香港創業者基金與商湯科技攜手合作投資，並獲得香港科技園公司支持的「香港人工智能實驗室（HKAI Lab）」旗下培育公司。

「投資者日常會面對一些問題，例如資訊太多，難以快速分析消化，加上市況瞬息萬變，較難有效管理風險」。Rebecca指，機器吸收和消化資訊比人腦迅速，AutoML運用機器學習、自然語言處理（Natural Language Processing）等技術自動收集數據並分析，例如聯儲數據、股票債券價格及技術分析、新聞、社交媒體資訊等，用戶可授權自動操作買賣，無需時刻留意市場，避免錯失時機。

預測風險降低門檻

其服務並會進行動態資產配置（Dynamic asset allocation）， 因應市場變化作計算，分析預測風險，助投資者規避損失。「我們提供99% end-to-end自動化的服務，最後則由人腦衡量AI的決定是否合理。AI的分析報告非常仔細，只需瞭解其每項出入的計算方法，再憑我的交易經驗再檢查是否應該批核該項交易。」Rebecca說。

傳統私人銀行入場資金門檻較高，AutoML的願景是透過科技，讓普羅大眾亦可享受私人銀行級數的投資服務。目前該公司正尋求與中小型資產管理公司合作推出產品，或向金融機構提供技術。

Rebecca自言她是一位非常守規則的人，而職場發展一直很順利，走上創業路是因發現自己還有很多事情想嘗試，又逢2017年人工智能技術成為熱門，決定把握時光走出框框。除了公司創始人的身份，她還是三名年幼子女的媽媽，平衡好工作和生活亦是不小的挑戰。

平衡工作生活靠自律

Rebecca不諱言經常會擔心顧此失彼，「作為新手媽媽，有時會因給予孩子的時間不足而感到內疚，有時又會顧慮因忙於家中事務而忽略工作。」她感恩有家人協助照顧子女日常，工作上亦有得力夥伴支持，同時還有賴於訓練自己「有紀律的思維」，「分清事情的優先次序，在預設好的時間段內就全神貫注處理，不浪費一分一秒。」

她並指，雖然女性懷孕生育無法由他人代勞，但生活上應適當放下「只有媽媽才能做得最好」的想法，請「爸爸」共同分擔照顧家庭的責任，並充分信任對方，「不必作無謂的堅持。」本身是跑步好手的Rebecca亦經常通過運動放鬆，平和情緒及保持冷靜頭腦。

現時AutoML有六名全職員工。Rebecca主力負責對外推廣公司及制定策略，部分同事負責研發，「我們沒有足夠人手負責marketing（營銷）或business development（業務發展），我會邀請外援協助如顧問，藉助他們於相關領域中的良好網絡拓展業務。」

多元團隊互補不足

筆者曾與許多女創業者傾談，她們都表示，當投入工作時便只會視自己是創業者，而不會去區分性別。Rebecca認為，當處理技術層面的事務時，並不會感受到性別的區別，亦沒有因女性身份而在工作上遭受不同待遇。惟她意識到自己確實較為保守，不會作出過於大膽的決定，會邀請團隊商議。「這或不關乎性別，而是個性及教育背景所致。專注技術的人的成就有時未必會很顯眼或得到很高的評價，而作為始創人，我就需要表現出自信，清楚表達願景和使命，以及如何實踐。這方面我每天都在學習。」

她又指，兩性之間有不同思維和技能，在團隊中可互補不足。「有一位負責研發的女同事做事非常有組織性，能仿如項目經理般，帶領其他技術的同事，協調好有關工作，讓團隊每一人都清楚自己工作的優先。」筆者亦認同，很多女性處事有條理和組織性，只要善用對方的優勢，鼓勵其發揮所長，能讓團隊運作更有效益。

AutoML目標於兩年內能夠覆蓋營運成本，長遠冀幫助整個投資服務行業實現數字化管理。筆者亦希望Rebecca的經驗可為其他有意創業的女性， 特別是有小孩的媽媽，提供參考，勇敢實踐自己的想法。無論男性或女性，都需要勇敢踏出第一步，才可實現夢想。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介：

周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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