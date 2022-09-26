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【烏克蘭戰爭】俄婦女上街加入反動員示威 警曾向天開槍

環球社會熱點 16:53 2022/09/26

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俄羅斯多地連續發生反動員示威，抗議總統普京徵召更多士兵前往烏克蘭戰場。南部達吉斯坦地區近日亦爆發反動員示威，不少婦女走上街頭抗議。警方與示威民眾曾經發生衝突，期間曾傳出槍聲。據悉，警方拘捕最少100人。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯或周三起封關 禁合資格男性離境 【下一頁】

俄羅斯媒體報稱，達吉斯坦（Dagestan）地區一個小村落中110名男性接獲徵召令，被要求加入對烏克蘭的戰事。徵召令引發當地民眾周日（25日）示威，有人在村落堵路，阻止政府入內完成徵召。

網上有影片傳出，大批民眾聚集在地區首府馬哈奇卡拉（Makhachkala），並大叫「向戰爭說不」（no to the war）口號。另有影片顯示民眾曾與警員衝突，有警員曾向天開槍示警，亦有片段指一群女性示威者追趕及質問警員。

警員開槍片段

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【烏克蘭戰爭】美國警告俄羅斯若用核武 將有災難性後果 【下一頁】

俄羅斯人權組織OVD-Info聲稱，最少100人在馬哈奇卡拉被警方拘捕，並指網上流傳的拘捕影片讓人憂慮。OVD-Info亦稱，連日的反動員示威中逾2,000人被捕。

根據英國廣播公司（BBC）統計，俄烏戰爭中達吉斯坦地區的俄軍陣亡人數為最少301人，為全俄羅斯各地區之冠，比首都莫斯科亦高出超過10倍。然而，莫斯科人口較達吉斯坦多５倍。達吉斯坦地區首長梅利科夫（Sergei Melikov）周日承認，當地徵召過程有誤。

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責任編輯：吳漢培

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