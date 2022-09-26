【大行報告】 香港放寬入境檢疫令人鼓舞 當中最看好國泰航空 料最快明年航班回歸正常化

瑞信發表研究報告指，本港今日（26日）起放寬入境檢疫限制至「0+3」，認為香港與世界重新開放之舉令人鼓舞，當中國泰航空（00293）最為利好。該行指，隨著本港計劃在11月舉辦金融論壇和七人欖球賽，放寬政策將吸引到海外旅客，並刺激本地市民對出境旅遊的壓抑需求。該行預計，國泰今年的虧損將收窄7%，因此將其目標價由10.5元輕微上調至11元，維持「跑贏大市」評級。

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該行指，近期乘客收益率維持高位，因運力仍需時提升，料國泰短期內的乘客收益率應保持在高水平，並估計到2023至2024年航班有望回歸正常化。另外，基於旅遊需求加快，以及措施放寬時間較預期早，預計國泰全年的收益旅客公里（RPK）將略高於疫情前水平，並料2023及2024年在航班正常化時，集團可分別恢復70%及105%。

該行又提到，友邦保險（01299）及保誠（02378）的氣氛亦因上述消息而有所提振，但香港在實現與內地和澳門的免檢疫重新通關方面仍面臨挑戰，料對實際財務影響將會有限。

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記者：郭秀慧