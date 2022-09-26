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【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通

環球社會熱點 17:45 2022/09/26

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英倫銀行去年已宣布，9月30日後不再承認舊版20英鎊及50英鎊為有效貨幣，限期將於本周五（30日）屆滿。英倫銀行表示，目前兩種舊鈔合共仍有逾110億英鎊（約927億港元）在市面上流通。雖然舊版英鎊鈔票周五後無法再於各商家使用，但民眾仍可到各郵局及銀行兌換。

英國20及50鎊舊紙幣下月起作廢 民眾排逾一個鐘趕換新鈔 【下一頁】

英倫銀行早前宣布，印有現代經濟學之父亞當史密斯（Adam Smith）頭像的20英鎊（約169港元），及印有企業家博爾頓（Matthew Boulton）和工程師瓦特（James Watt） 肖像的50英鎊（約422港元）版鈔票，將於周五起不再具有法定貨幣地位。

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英倫銀行估計，目前仍有逾2.5億張20英鎊舊版鈔票，及逾1.1億張50英鎊舊版鈔票在市面流通，料總價值逾110億英鎊。英倫銀行表示，印有英女王肖像塑膠鈔票仍可繼續使用。

卓慧思有意放寬簽證限制 增勞動力刺激英經濟 【下一頁】

本月截至目前為止，英國各郵局已收回逾1億英鎊（約8.4億港元）舊鈔。民眾於本周五過後，仍可繼續到各指定郵局或多數英國銀行兌換新鈔。新版20英鎊鈔票將印有風景畫大師特納（J.M.W. Turner）肖像，而50英鎊則使用電腦之父艾倫圖靈（Alan Turing） 肖像。

據報英國郵局營運商已設立機構處理大量現金，每月存取能夠處理的現金量逾30億英鎊（約253億港元）。英國郵局銀行總監Martin Kearsley表示，預料將有大批民眾會在最後一刻兌換，當局已為相關情況作好準備。

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責任編輯：李俊儀

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