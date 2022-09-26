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【展覽復常】車仔展人流按年升36%　3D人仔NFT、香港原創賽車Game受追捧

商業 17:37 2022/09/26

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模型車資訊平台《手推車》舉行的大型車仔市集「香港車仔展2022」於昨日（25日）結束，兩日半展期共錄得13,600人進場，較去年增長36%。（手推車提供圖片）

模型車資訊平台《手推車》舉行的大型車仔市集「香港車仔展2022」於昨日（25日）結束，兩日半展期共錄得13,600人進場，較去年增長36%，其中3D掃描人仔NFT及「香港製造香港賽道」《Rev to Vertex》「荃錦公路」賽車遊戲試玩備受追捧。

【香港經濟】8月出口貨值跌幅再擴大　按年跌14.3%遜預期　

第二屆「香港車仔展」一連3日（9月23至25日）於D2 Place舉行，展出及發售包括香港原創品牌在內等17個品牌、約350款全球首發新模型車、場景及人仔。

今年《手推車》與NFT平台Popsible及Ubivox合作，現場設置3D全身掃瞄器供入場人士製作自己的3D人仔及NFT，反應熱烈。場內亦擺放了《Rev to Vertex》「荃錦公路」賽車遊戲試玩，3日均現人龍。

有望成亞洲區行業盛事

《手推車》總編輯李鑒泉表示：「第二屆香港車仔展成績令人鼓舞，亦讓更多人認識及了解香港原創品牌，相信未來在通關帶動下，可以吸引更多來自全球的展商及買家，成為亞洲區的行業盛事。」他續指，未來會考慮將香港車仔展帶到新加圾、泰國、印尼及日本，滿足持續擴大的需求。

【日圓貶值】通關無阻日圓貶值　日本麥當勞再度上調產品售價

【電影票房】重製版阿凡達再上映　料迪士尼全球大收2.3億票房

責任編輯：李智美

 

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