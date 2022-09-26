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【英鎊危機】新加坡銀行：英國減稅引發「雙赤字」外資拒買帳　或墮「披索式風險」

宏觀解讀 18:11 2022/09/26

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英鎊兌美元周一早上曾跌至1.035，創紀錄新低，英鎊兌港元一度低見8.15算。不同金融機構陸續分析英鎊危機，新加坡銀行形容，英國卓慧思新政府公布「無資金支援的減稅（unfunded tax cut）」方案，會令英國財政預算、經常帳「雙赤字」擴大。若投資者不願為此買帳，英國和英鎊將陷「披索式風險（‘Peso’ Flags）」，出現以往發生在新興市場般的金融危機，同時面對高通脹、高息率、經濟收縮風險。

料英國每年稅收少1000億英鎊　投資者拒買帳

新加坡銀行指， 在俄烏戰爭造成的能源衝擊正在威脅英國經濟衰退，刺激當地通脹數字升至雙位百分比，令經濟變得脆弱。

該行分析，英國新政府提出的減稅政策，會令每年稅收減少1000億英鎊，連同未來6個月預計規模達600億英鎊的凍結能源方案，會令英國的預算赤字會擴大至相當於GDP的7%，較3月預計的3.9%明顯擴大。

與此同時，英國經常帳赤字預計達8.3%，投資者將拒絕為英國「雙赤字」情況投入資金，對英國國債信心減少，令英鎊走勢轉弱，國債息率亦急升。

新加坡銀行指，市場擔心英國債務將繼續上升，故預期英鎊滙率繼續走低，可能會導致英國面對「新興市場式金融危機」，同時受累通脹上升、國債息率急升和經濟活動減少，令政府必須大幅削減開支和深陷衰退。

美國前財長薩默斯狠批卓慧思經濟政策「天真」、「一廂情願」 警告英鎊兌美元恐跌穿1算，可見【下一頁】

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編輯：葉志偉

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