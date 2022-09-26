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【公關大娜移@iM網欄】復飛如履薄冰 及時行動應萬變

名人薈萃 19:06 2022/09/26

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千呼萬喚始出來的放寬入境檢疫安排，終於改為「0+3」，上機前以快測代替核酸檢測，困足近千日的港人，復飛的時刻終於來臨，鬱結的心情也隨之開朗起來。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

全民歡呼、瘋搶機票之際，疫情的現況是，上周全世界仍錄得320萬宗確診個案，9800患者不治，死亡個案按周跌17%。美國總統拜登已急不及待地宣布，「美國的COVID-19大流行已經結束」。世衛則形容「終點在望，但不等於已到終點，疫情尚未結束」。有人上岸了，有人仍掙扎於海中央。貧窮國家的疫苗接種率僅只19%，富國高達75%，前者目前仍極度欠缺醫治COVID-19的藥物。

每日的疫情報數記者會取消了，病毒卻仍在。只是各國已不想再與疫情拖磨，拯救衰退的經濟，成為十萬火急的頭等大事。東方之珠黯淡無光，恒生指數跌至深淵，慘不忍睹，大型活動紛紛移師別處，加息潮又席捲而至，香港再落閘死守等同割脈「自刎」。我們渴慕資金、商旅人流、企業「引進來」，多多益善。

另一邊廂，「走出去」的人潮亦相當澎湃，本港有限度放寬與別國中門大開，不對等的安排會否造成「人流及資金出多過入」，還須拭目以待。早前與媒體高人飯局，剛好選了日本餐廳，大家不約而同為這類「慰藉鄉愁」的店舖憂慮，包括Omakase餐廳、日本超市、藥妝店、偽日風照相店、日貨代購等，在「返鄉潮」爆發下，首當其衝先遭洗刷淘汰，內循環並不一定好轉。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：我們在一條又長又黑的隧道裏呆了兩年半，剛剛才開始看見隧道盡頭的曙光。隧道仍然很黑，如一不小心，會被很多障礙物絆倒，大夥兒還未走出這條隧道。這趟漫長艱辛的抗疫旅程，我們學識與病毒共舞，變幻才是永恆，無論做人或投資生意，目光變得短視，快速計劃、及時執行、見好就收。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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