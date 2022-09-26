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【社交平台】小紅書：上半年衝浪滑板搜索增42倍　平台成為用戶「曬裝備」地方

Hot Talk 16:29 2022/09/26

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【社交平台】小紅書：上半年衝浪滑板搜索增42倍　平台成為用戶「曬裝備」地方

近年流行衝浪滑板（surfskating）、飛碟（frisbee）等各類新潮戶外運動，有「中國版Instagram」之稱的小紅書稱，今年上半年，與衝浪滑板有關的搜索按年增加了42倍，2022年5月，關於「陸衝（land surfing）」的筆記數量按年增長460%。

小紅書稱，平台成為衝浪滑板用戶展示其裝備及服務風格地方，從而吸引更多年輕人參與。除了衝浪滑板外，小紅書稱，受惠平台推動，飛碟亦日漸普及。在小紅書上，2021年飛碟相關筆記數量按年增長了6倍；在2022年第一季度，飛碟的搜索量按年增長了17倍。

小紅書著力拓展電商機會，公司透露，Slide、Yow、Carver、牛匠陸地衝浪板、BackWave陸地衝浪板等品牌已進駐小紅書，方便用戶直接選購。小紅書早前更宣佈與「AUDL」美國職業極限飛盤聯賽達成戰略合作，成為「AUDL」賽事中國地區獨家直播平台。

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編輯：李哲毅

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