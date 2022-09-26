【日圓定存】日圓定期存款息最高2.8厘 賺息幫補旅費加價

▲ 中資行罕有提供日圓定存特惠息。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「搶機票、撲護照」！成為近日市民的熱話，因疫下久未出遊的港人急欲把到期的護照續期，瞄準本港「0+3」後，日本將於10月11日全面解禁開關，解除旅遊限制，一眾哈日族爭相搜尋東京及大阪等熱門景點的機票，撲飛熱潮令東京的機票價格炒貴至逾萬元。

即使今年日圓巳貶值兩成，疫後急欲報復式的外遊者，使費難免驟增。幸而大小港銀提供日圓定期存款，甚至連中資行也罕有加入搶日圓行列，粉絲賺息「返鄉下」，料可幫補旅費。

日本是全球唯一的主流貨幣仍陷負息，連歐洲及瑞典最近已重手加息，終於擺脫負利率；可是，眼下有港銀不惜蝕本搶息，有日圓定期存款的冷門選擇，包括發鈔行渣打香港 （02888） 、華僑永亨及大眾銀行。

不過，要數最搶眼的是，南商最近推7天日圓短存享2.8厘年息，1個月年息也有0.7厘，兩存期皆為冠絕全城的高息王。而網上或手機開立只須等值1000港元，透過分行敍造則要求等值3萬港元，個人客戶以兌換資金，上限為1000萬港元，優惠至10月26日。

此外，專家提醒哈日族毋須一筆過大手換日圓，因預期日圓仍甚反覆，恐易跌難升，聰明錢宜分注收集，當兌美元再跌至逼近145大關，不妨吼位低吸。

日圓後向主要繫於美息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午（9月26日）回應本報查詢指，預計聯儲局將在11月加息75個基點，12月加50個基點，明年2月再加25個基點，令本輪加息周期的最終利率為4.5厘至4.75厘。

日本疑似二度干預滙市 重上141【下一頁】

廖嘉豪料，未來3個月日圓低見145，半年至1年，以及兩年的長期目標估計可重上139。華僑永亨銀行經濟師姜靜補充，2年期無風險美國國債收益率已達4.1厘以上，難怪美滙漲破114；相反，人民幣補跌壓力還是很大。另方面，日本直接入市干預，這也是1998年以來第一次買日元，令日元逆勢上升。不過，歷史顯示干預效果往往是不會持續的，日元匯率的影響大約在3%至5%之間，但有效性往往不超過48小時。

姜静預期，未來兩周美元兌日圓介乎139.07到145.87 ；兌每百港元的區間在5.38至5.64。

而現滙美元兌日圓暫報144。

更多【高息定存】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

相關文章：【港元定存】港元定存高息王享6厘 虛銀硬撼傳統銀行

【美元定存】1年美元定存最高4.3厘 中小行瘋狂搶美金

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪