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【虛擬銀行】livi bank調整活期存款年利率　50萬港元以上結餘上調至0.125%

理財智慧 16:42 2022/09/26

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livi bank公布上調活期存款年利率，由9月24日起，liviSave賬戶50萬港元以上結餘的儲蓄存款年利率，由0.01%上調至0.125%。50萬港元或以下的活期存款，年利率則維持不變。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

最新港元活期存款年利率如下：

liviSave賬戶餘額 (港元) 年利率
首50,000元或以下 1.00% 
其後50,000元以上至500,000元 0.40% 
其後500,000元以上餘額 0.125%

經濟搶先復常  10大值得留意的新加坡股票【見下頁

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同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文 : 陳楚琨

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