【虛擬銀行】livi bank調整活期存款年利率　50萬港元以上結餘上調至0.125%

livi bank公布上調活期存款年利率，由9月24日起，liviSave賬戶50萬港元以上結餘的儲蓄存款年利率，由0.01%上調至0.125%。50萬港元或以下的活期存款，年利率則維持不變。

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最新港元活期存款年利率如下：

liviSave賬戶餘額 (港元) 年利率 首50,000元或以下 1.00% 其後50,000元以上至500,000元 0.40% 其後500,000元以上餘額 0.125%

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