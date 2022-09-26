【虛擬銀行】livi bank調整活期存款年利率　50萬港元以上結餘上調至0.125%

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livi bank公布上調活期存款年利率，由9月24日起，liviSave賬戶50萬港元以上結餘的儲蓄存款年利率，由0.01%上調至0.125%。50萬港元或以下的活期存款，年利率則維持不變。
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最新港元活期存款年利率如下：
|liviSave賬戶餘額 (港元)
|年利率
|首50,000元或以下
|1.00%
|其後50,000元以上至500,000元
|0.40%
|其後500,000元以上餘額
|0.125%
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撰文 : 陳楚琨