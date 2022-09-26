【新股IPO】零跑汽車9863擬以招股下限48元定價 傳市場動盪 潛在投資者削減認購金額

浙江零跑科技（新上市編號：09863）上周五（23日）已截飛，並將於周四（29日）掛牌。消息指，零跑科技將以招股價下限價48元定價，集資最多約8億美元。據悉，由於金融市場近期動盪，潛在投資者削減認購金額。

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零跑科技是次於全球發行1.31億股，1成作公開發售，招股價介乎48至62元，以每手100股計，一手入場費6262.49元，集資最多81億元。

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公司於上市前已完成8輪投資，主要投資者包括紅杉智盛、紅杉捷盛、上海電氣香港、金華輿軒、長沙諾豐、杭州漢智、舟山灝海、湖州景鑫、國舜領跑、綠色領跑、中金濱創及中金傳譽。

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記者：張以正