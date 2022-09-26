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【AAPL】印度iPhone 14 組裝綫已開始運作 料2025將生產全球25% iPhone

環球政經 16:50 2022/09/26

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蘋果（美：AAPL）周一（26日）對外公布，iPhone 14的機型已開始在印度組裝，縮短與蘋果在中國生產基地的技術差距。

蘋果早於2017年起開始在印度組裝智能電話，但今次為第一次在印度組裝最新一代的產品，主要製造商為台資公司鴻海精密工業。有摩根大通的分析師早前表示，蘋果會在2022年年尾，把全球5%的iPhone 14組裝轉至印度，且擴大印度工廠的製造力，預計在2025時能生產25%的iPhone。

有分析指，由於中美政府的競爭日益激烈，加上中國在疫情上強硬的封控措施，使以往長期在中國生產iPhone的蘋果積極地尋找替代方案，減少對中國生產工廠的依賴。

 

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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