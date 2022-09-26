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【新股IPO】中創新航3931國際配售已錄超額認購 下周四掛牌

股樓投資 17:53 2022/09/26

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消息指，中國鋰電池生產商中創新航（新上市編號：03931）國際配售部份於上周五（23日）起首日招股已錄得部份超額認購，並引入多家中外長綫投資者，包括天齊鋰業（09696）、小鵬汽車（09868）為基石投資者，其中天齊最多出資約1億美元；中創新航只引入15名基石投資者，合計認購約57.9億港元，相當於鎖定集資額約40%。該股有望成為年初至今香港三大IPO交易之一。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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中創新航將於周三（28日）截飛，10月6日掛牌。該股擬全球發行逾2.66億股，招股價介乎38元至51元，以每手100股計，一手入場費為5151.4元，集資最多約136.91億元，華泰國際為中創新航獨家保薦人。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

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記者：張以正

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