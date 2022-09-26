【香港經濟】8月出口貨值跌幅擴大　按年跌14.3%遜預期　

政府統計處發表對外商品貿易統計數字顯示，今年8月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌14.3%和16.3%。

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繼今年7月份得8.9%的按年跌幅後，8月份商品整體出口貨值為3,719億元，按年下跌14.3%；遜於市場預期的跌9.7%。同時，期內商品進口貨值為3,851億元，較去年同月下跌16.3%。

今年首8個月的商品整體出口貨值按年下跌2.9%。同時，商品進口貨值下跌2.1%。期內錄得有形貿易逆差2,487億元，相等於商品進口貨值的7.5%。



輸往亞洲出口跌14%、英國挫超過5成

與去年8月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌14.0%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌24.7%）、中國內地（內地）（跌19.4%）、泰國（跌10.0%）和新加坡（跌2.9%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌54.1%）、德國（跌16.0%）和美國（跌7.7%）。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌29.4%）、內地（跌24.1%）、泰國（跌21.9%）、日本（跌21.5%）和菲律賓（跌17.0%）。同時，來自越南（升46.3%）和馬來西亞（升9.7%）的進口貨值則錄得升幅。

非鐵金屬出口跌近4成

按主要貨品類別分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減277億元，跌13.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減169億元，跌27.9%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減73億元，跌14.1%）和「非鐵金屬」（減29億元，跌39.6%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增51億元，升55.7%）的整體出口貨值則錄得升幅。



同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減336億元，跌16.4%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減157億元，跌25.8%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減119億元，跌29.0%）和「精油及香膏及芳香料；梳洗、磨光及清潔製品」（減15億元，跌26.1%）。同時，「動力產生機械及儀器」（增43億元，升51.9%）的進口貨值則錄得升幅。

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責任編輯：葉泳珊