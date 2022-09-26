▲ 【加密貨幣】幣安據報尋求重返日本市場

據《彭博》引述消息人士報道，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）正在日本申請營業執照。公司在四年前因為沒有牌照，而撤出了日本。

消息人士指，日本對加密貨幣的立場放鬆，以及巨大的用戶成長潛力，是幣安重新對日本市場產生興趣的關鍵原因。

報道指，日本首相岸田文雄打著「新資本主義」的口號來重振經濟，其日程就包括支持所謂的Web3公司的成長。「Web3」一詞指的是圍繞區塊鏈構建去中心化互聯網，而區塊鏈則是加密貨幣的技術基礎。



幣安發言人在回覆查詢時指，對與監管機構的任何對話發表評論是不合適的，公司致力於與監管機構和政策制定者合作，來制定保護消費者

的政策，鼓勵創新，推動行業向前發展。日本金融廳一位官員不予評論。

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編輯：姚卓然





