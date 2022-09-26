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【消費券】壓軸一期$3000消費券10.1發放 港鐵商場送出總值$1800萬電子優惠券 周三中午12時起可搶

理財智慧 16:34 2022/09/26

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壓軸一期3000元消費券將於10月1日發放，各大商場也推出優惠吸消費。港鐵（00066）旗下商場將推出大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，合共總值1,800萬元。另外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街更推出「日日賞不停」活動，MTR Mobile登記用戶於推廣期內，於指定類別商戶透過電子貨幣即日消費滿指定金額，可獲高達合共800元電子優惠券。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲


 
由周三（28日）中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即有機會獲得合共高達1,500元獎賞，當中包括「500元港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000份）、「500元港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（名額：3,000份）及「500元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額：3,000份）*，每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，數量有限，先搶先得。

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德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街更攜手推出「日日賞不停」優惠活動，MTR Mobile登記用戶於10月份，在參與港鐵商場以電子貨幣消費滿2,000元，即獲200元優惠券；消費滿5,000元，更額外獲得600元優惠券，每人每日可獲最多合共800元電子優惠券，當中包括時裝、指定美容品牌、電器、電訊、鐘錶及首飾、餐飲類別商戶。

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由10月2日至27日，每逢周日至周四晚上6時後，MTR Mobile登記用戶在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街的參與餐飲食肆商戶以電子貨幣單一消費滿300元，即可獲得100元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券一張；單一消費滿600元或以上即可獲得100元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券兩張。

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踏入秋季，戶外活動愛好者是時候換新裝，德福廣場由10月7日至23日，將會舉行期間限定主題市集「森動市集」，匯聚多個特色山系及運動品牌，為戶外活動愛好者嚴選最CHILL秋季裝束、戶外用品及專業露營用具等。於活動期間，MTR Mobile 登記用戶於場內運動商戶消費更可享多個購物優惠，好讓大家於市集及商戶亦能為自己添置當季山系新裝。

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責任編輯：陳詠妍

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