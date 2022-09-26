【有相睇】沙田第一城失守「四球」　中層兩房395萬易手

金管局放寬壓力測試，但難抵銷加息對樓市影響，仍見業主低價賣樓，其中上車指標屋苑沙田第一城樓價更跌穿400萬元，是2017年後首見。

美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城46座中層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原叫價450萬元，終累減55萬元，以395萬元易手，實用呎價約13,908元，較銀行估價的475萬元，低80萬元。從代理提供相片可見，單位內櫳殘舊（見下圖）。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

美聯物業翁凱傑說，同屋苑1座中層C室，實用面積327平方呎，兩房無窗台間隔，日前以485萬元易手，實用呎價約14,832元。資料顯示，原業主於2017年以484萬元購入上址，雖然帳面獲利1萬元，但連使費計，料微蝕離場。他續說，目前同類型面積的兩房無窗台單位成交價已低於500萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機