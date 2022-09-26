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【有相睇】沙田第一城失守「四球」　中層兩房395萬易手

股樓投資 16:27 2022/09/26

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金管局放寬壓力測試，但難抵銷加息對樓市影響，仍見業主低價賣樓，其中上車指標屋苑沙田第一城樓價更跌穿400萬元，是2017年後首見。

美聯物業黃錦瀚說，沙田第一城46座中層B室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原叫價450萬元，終累減55萬元，以395萬元易手，實用呎價約13,908元，較銀行估價的475萬元，低80萬元。從代理提供相片可見，單位內櫳殘舊（見下圖）。

    點擊圖片放大
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美聯物業翁凱傑說，同屋苑1座中層C室，實用面積327平方呎，兩房無窗台間隔，日前以485萬元易手，實用呎價約14,832元。資料顯示，原業主於2017年以484萬元購入上址，雖然帳面獲利1萬元，但連使費計，料微蝕離場。他續說，目前同類型面積的兩房無窗台單位成交價已低於500萬元。

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撰文 : 黃卓賢

沙田第一城 二手市場 私人屋苑

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