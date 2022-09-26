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【加密貨幣】Terra創辦人Do Kwon持續在逃 國際刑警組織發出「紅色通緝令」

環球政經 18:26 2022/09/26

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加密貨幣 Terra/LUNA今年五月時價格從高位暴跌99%。400億美元市值一夜蒸發，令不少投資者血本無歸。而創辦人Do Kwon由亦於涉嫌掏空600億美元資產，上週遭到南韓檢警通緝，國際刑警組織於今日（26日）則進一步發出紅色通緝令，要求全球執法部門協助搜捕，立刻將他逮捕到案。據了解，紅色通緝令屬最高級別的緊急快速通報，但由於非逮捕令，不具強制效力。

【2022消費券】V Walk三周年感謝祭 秒搶1元優惠、5,000件貨品低至17折 電子消費滿指定金額換最新iPhone【下一頁

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

南韓檢方早前針對 Terraform Labs共六名成員提出起訴，認為他們違反了資本市場管理法。而Do Kwon在今年初已經搬家到新加坡，Terraform Labs也將這裡做為主要活動據點。新加坡政府在9月17日發布聲明表示Do Kwon離開了新加坡。

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

另一方面，Do Kwon也社交網站Twitter發文強調，自己並沒有在逃亡，他早前表示：「我們正在努力保護自己，以逃離多方司法的迫害，我們希望在未來幾個月內證明自己的清白。」

【0+3起飛】Trip.com本港出境航班最新訂單數據 相比上周同期狂飆近400% 大阪增幅最驚人達7,300%【下一頁

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記者：鄭日棱

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南韓 虛擬貨幣

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