【加密貨幣】Terra創辦人Do Kwon持續在逃 國際刑警組織發出「紅色通緝令」

加密貨幣 Terra/LUNA今年五月時價格從高位暴跌99%。400億美元市值一夜蒸發，令不少投資者血本無歸。而創辦人Do Kwon由亦於涉嫌掏空600億美元資產，上週遭到南韓檢警通緝，國際刑警組織於今日（26日）則進一步發出紅色通緝令，要求全球執法部門協助搜捕，立刻將他逮捕到案。據了解，紅色通緝令屬最高級別的緊急快速通報，但由於非逮捕令，不具強制效力。

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南韓檢方早前針對 Terraform Labs共六名成員提出起訴，認為他們違反了資本市場管理法。而Do Kwon在今年初已經搬家到新加坡，Terraform Labs也將這裡做為主要活動據點。新加坡政府在9月17日發布聲明表示Do Kwon離開了新加坡。

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另一方面，Do Kwon也社交網站Twitter發文強調，自己並沒有在逃亡，他早前表示：「我們正在努力保護自己，以逃離多方司法的迫害，我們希望在未來幾個月內證明自己的清白。」

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記者：鄭日棱