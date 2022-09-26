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【英鎊危機】摩通：英取消調高企業稅可抵銷英鎊貶值逾一成的影響　續維持長建及電能「增持」評級

股市 16:02 2022/09/26

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【英鎊危機】摩通：英取消調高企業稅可抵銷英鎊貶值逾一成的影響　續維持長建及電能「增持」評級

英鎊持續貶值，市場關注業務重心於英國的股份表現。摩根大通認為，英鎊貶值的不利因素掩蓋了長建 （01038） 及電能 （00006） 近日利好的消息，英國政府建議取消企業稅率上調，或會令遞延所得稅負擔撥備出現回撥，長建及電能於2020至2021年為此各撥備32億元及13億元，估計回撥可抵銷英鎊貶值逾10%的影響，相當於兩者盈利約5%。

摩通維持長建及電能「增持」評級，目標價同為60元。長建及電能周一股價跌至52周低，長建收報41.9元，跌3%；電能股價跌2.7%，收報41.3元。

滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元創新低後重上1.07【下一頁】

摩通指，據英國財政大臣關浩霆提出的小型財政預算案，以及工黨致力推動淨零碳排放政策，將支持英國電力網絡增長，這料對UK Power Networks的監管重置最終草案有更正面的解讀。

基於歐盟將會公布把電網數碼化，未來十年涉及開支約5000億歐元，摩通續看好股息率約6至7厘的長建及電能前景，兩者的股息率均較聯邦基金目標利率高逾200點子。

期權市場反映英鎊年底見兌美元「1算」機率達60%　憂英國11月前加息1.5厘【下一頁】

長建及電能於過去兩年因企業稅率上調，為遞延所得稅負擔作出撥備32億元及13億元。雖然英國取消原訂於2023年4月將企業稅從19%調升至25%的建議，可令長建及電能作出回購，而有關回撥並非現金性質，但相信可部分抵銷英鎊貶值對盈利的衝擊，而且企業稅率取消上調，只會對長期盈利產生溫和影響。

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