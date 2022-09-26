【新股IPO】數科集團2350首日掛牌跌27% 一手帳面蝕1150元

本港資訊科技解決方案供應商數科集團（02350）首日掛牌，股價高開5.9%報0.9元，最高見0.92元，低見0.58元，收市報0.62元，較招股價0.85元跌27%；全日成交1.137億股，涉資9020萬元，以每手5000股計，一手帳面蝕1150元。

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是次上市共發售1.56億股（包括3125萬股舊股），並已引入包括雋思（01412）主席鄭穩偉、天寶（01979）主席洪光椅、冠忠巴士（00306）營運總監黃焯添、ECI Technology（08013）全資附屬EC InfoTech及亞洲聯網科技（00679）全資附屬亞洲聯網集團五名基石投資者，合共認購3,867萬股。

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數科集團是次公開發售錄得超額認購逾150倍，已啟動回撥機制，令其佔比增至50%，一手中籤率為30.1%；並以接近招股價上限定價，其招股範圍介乎0.8至0.86元；獨家保薦人創陞融資。

集資所得，其中約55.3%將用於擴充分銷業務，約20.4%用於擴充系統整合解決方案業務。

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記者：張以正