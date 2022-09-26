【華為HDC2022】華為開發者大會　延期至11月4日舉行

▲ 華為指原定於10月21日至10月23日的HDC2022華為開發者大會，將延期至11月4日至11月6日舉辦。

華為8月宣布，第四屆華為開發者大會2022（HDC2022）將於10月21日線上線下全面舉行。不過華為今（26日）再發出公告，指原定於10月21日至10月23日的HDC2022華為開發者大會，將延期至11月4日至11月6日舉辦。

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華為今午發表聲明向開發者致歉，並指：「過去三年，我們攜手同行，用創新照亮美好生活。每年華為開發者大會都見證我們彼此的成長。但不得不抱歉的通知您，原定於10月21日至10月23日的#HDC2022#華為開發者大會將延期至11月4日至11月6日舉辦，所有購票權益保持不變。」但就並未在聲明中提及延期原因。

據官網介紹，華為開發者大會2022將會有新的HarmonyOS開發技術、滙聚智能家居、智慧辦公、影音娛樂、智慧出行、運動健康五大場景下的創新體驗。

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責任編輯：曾曉汶

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