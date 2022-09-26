【港元定存】港元定存高息王享6厘 虛銀硬撼傳統銀行

▲ 季結在即，虛銀與傳統銀行齊加定存息。

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9月已近尾聲，今天（9月26日）暫有4間銀行加港元定期存款息，包括大眾銀行全面加息，當中1年期息率勁升0.4厘，新息率至3.5厘，在長息榜排第2位。華僑永亨新推100天有3厘年息及188天享3.08厘年息。交銀香港向中長息埋手，調升半年期年息0.1厘，1年息率更升0.15厘，齊報3.3厘。而小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）調高3個月或以上存息，當中加幅最多是3個月期年息，提高0.3厘至2.6厘，在虛銀中屬最高息，撼贏工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融的2.3厘。

本港剛進入加息周期，但定存息因季結而終極激戰，上周多達16間大小銀行爭相上調存息，最矚目的是，富邦臨近月結猛加息「搶錢」；專家料現正處於衝刺周，相信搶存戰更激烈。而定存回報續跑贏樓股，因財政司司長陳茂波昨天（25日）指，今年首8個月整體住宅樓價跌6.3%；恒指又處於10年低位。

檢視港元定存高息榜，先說3個月期年息，富邦以3.1厘重奪榜首，交銀香港及花旗的2.88厘滑落至亞軍，險勝大眾銀行及東亞 （00023） 的2.8厘。

半年期年息方面，富邦亦以3.5厘而摘冠，信銀國際以3.4厘力守亞軍，交銀香港以3.3厘排第3。

1年期息率方面，富邦以3.7厘居首，緊接其後是大眾的3.5厘，東亞的3.4厘屈居第3。而富融、交銀香港、信銀國際、建行亞洲及大眾財務皆為3.3厘，5行排殿軍。花旗及華僑永亨以3.18厘躋身5強。而1個月期年息是滙豐（HSBC）的5厘息稱霸，冠絕全城是集友7天短存享6厘年息。

此外，外圍風高浪急，尤其是英鎊陷信心危機，今早曾狂瀉500點子，兌美元插至1.03，兌港元一度跌穿8.2的歷史新低。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，市場對英國財政部長公布的減稅等財政策略措施反應明顯負面，由於市場重新評估財政支出措施對通脹的潛在影響，以及因需要資金而要大量發行債券，都令英鎊遭到大幅拋售。

廖嘉豪拆解，市場最大的憂慮是英國缺乏中期經濟前景的預測，政府的財政策略亦沒有獨立成本，再加上減稅刺激需求，或須英倫銀行更快加息去壓抑通脹，與財政措施為求減低衰退風險的目的相背馳。

廖嘉豪補充，英鎊前景仍然疲弱，未來3個月料鎊滙低見1.01，半年至1年重上1.2 ，兩年長期目標為1.28。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪