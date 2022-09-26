▲ 【業績｜信貸】Aeon信貸半年多賺3%、股息率達8.7厘 看好放寬檢疫可起良性循環

AEON信貸財務 （00900） 公布截至8月底止上半年業績，期內收入按年增11.8%至5.71億元，溢利按年增2.6%至1.77億元。AEON信貸宣派中期息22仙，與去年持平。以周一收市價5.05元計，AEON信貸現價股息率約8.7厘。

以業務劃分，AEON信貸信用卡業務收入按年增10.3%至4.47億元；私人貸款收入按年增20.7%至1.1億元；保險業務則倒退3.5%至1364.8萬元。

集團董事副總經理黎玉光預計，近日港府放寬隔離政策，可對香港經濟活動構成「循環效應」，旅客流入帶動本地經濟活動，令市民受惠，從而利好香港信貸增長。不過，黎玉光認為疫情影響仍未完結，因此仍存在不確定性。

展望方面，黎玉光對第四季信貸市場「樂觀」，認為經濟活動及消費有利市場，但仍需關注地緣政治等風險。他續指，由於集團大部分借貸為固定利率，加息未有對集團業務構成太大影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【業績｜出行股】攜程次季轉賺6900萬元人幣 主席梁建章：酒店預訂量反彈至疫情前水平 股價跌近半成

【業績｜濠賭股】澳門勵駿上半年虧損逾4.8億元 按年收窄約30% 申請本月13日復牌

記者：宋佩恩