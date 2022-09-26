【筍工推介】發展局招聘研究主任　月薪逾6萬元　協助管理局方各社交媒體平台

發展局近日招聘研究主任，主要負責發展局的公眾及宣傳事務，如協助管理發展局各社交媒體平台、監察與發展局工作範疇有關的新聞，甚至研究發展有關的事宜，並進行比較分析及撰寫報告等。研究主任月薪60,100元，獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，初步為期一年。如受聘人在合約期內一直表現理想，合約結束後可獲發約滿酬金，相等於受聘人合約期所得底薪總額的15%。

申請將於10月10日截止，只接受郵寄或親身遞交申請。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條條及工作內容。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

(a) 申請人須填妥一份申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同(1) 詳盡履歷，包括學士學位的詳情(例如主修科目及榮譽等級)或文憑的詳情；以及 就業記錄連同詳細的職責說明；(2) 有關證書和修業成績表副本；以及 (3) 工作證明副本。須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址，信封面須清楚註明「申請研究主任職位」

(c) 信封上的郵戳日期將會視為遞交申請的日期。申請人如以郵寄方式遞交申請，請在投寄前確保信封面已清楚印有或寫上正確的地址，並已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。應徵者須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

(d) 所有申請書，如逾期遞交或以電郵或傳真方式遞交、並非使用指定申請表格、或表格未填妥、不完整或未簽署，申請概不受理。

(e) 申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內通過電郵方式接獲通知，但這段期間的長短或會有變而事前不會通知申請人。倘若申請人未獲邀參加面試，則可視作落選論。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼18樓發展局規劃地政科人事分組

查詢電話：3509 7857 / 3509 7824

截止申請日期(日/月/年)：10/10/2022 17:00:00

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