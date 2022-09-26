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【英鎊之亂】英鎊再跌逾4％ 英國概念股崩盤 滙豐重創急瀉7.5%

股樓投資 17:02 2022/09/26

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英國新政府推出新減稅方案，被視為近50年來最激進，要減收所得稅及印花稅等，預期至2027年將令庫房少收450億英鎊，結果令英鎊連跌多日，兌美元今日曾低見1.03，觸發多隻擁有英國業務的股份急挫，包括滙豐（00005）、渣打集團（02888）及長江基建（01038）等。

當中以滙豐跌勢最慘烈，滙豐收報42.25元，跌7.5%，市中最多曾跌8.8%見41.7元，成交額30億元；渣打新報48.75元，跌7.1%；長江基建報41.9元，跌3%；電能實業（00006）報41.3元，跌2.7%。

延伸閱讀：經濟搶先復常  10大值得留意的新加坡股票【見下頁

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英鎊兌美元匯價連跌第5日，在今日亞洲交易時段，一度挫逾4%，低見1.035水平的紀錄新低，最新報1.072。英鎊兌港元一度跌至8.14，最新報8.4176。

對於英鎊暴跌，德銀外匯研究全球主管George Saravelos 呼籲，英倫銀行需要盡早在下周緊急大幅加息，有別於以往根據議息時間表來決策，以安撫市場恐慌情緒並恢復公信力。

根據英國財長關浩霆（Kwasi Kwarteng）公布之最新刺激經濟方案，其中包括取消將公司稅上調至 25% 的計劃，將其保持在20國集團（G20）中最低的19%、取消收入超過15萬英鎊的45%最高稅率、取消國民保險稅1.25%增幅以及大幅削減印花稅等。政府估計，到2026-27年減稅方案總額將達450億英鎊。

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記者：李兆明

 

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