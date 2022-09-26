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【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

科技 17:15 2022/09/26

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元宇宙近年急促發展，對網絡流量需求的增加將更為迫切，意味將來需要更多資金，以興建更多基礎設施來滿足需求。（法新社）

元宇宙的建設及營運，需使用大量網絡流量。英國電信（BT）、德國電信（Deutsche Telekom）及西班牙電信（Telefónica）等13間歐盟電信公司發表聯合聲明，要求Google及Meta等大型科技公司分擔網絡成本，以應對能源危機和歐盟氣候變化的目標。

【元宇宙合作】高通、Meta簽戰略合作　推展元宇宙平台

該聯合聲明表示，歐盟電信行業每年在基礎設施方面投資約500億歐元（約3,790億港元），而元宇宙近年急促發展，對網絡流量需求的增加將更為迫切，意味將來需要更多資金，以興建更多基礎設施來滿足需求。

光纖電纜價格增近一倍

再者，規劃和建設工程的成本正在增加，例如光纖電纜的價格在2022年上半年已增加近一倍，加上能源價格的上漲，也對互聯網發展帶來巨大衝擊。

【機迷熱話】Meta宣布將於下月11日　發布新款VR裝置

為推動電信行業可持續發展，歐盟電信商認為，最大的流量產生者應該為他們目前對歐洲網絡施加的巨額成本，作出公平的貢獻。聲明指出，Google、Meta和Netflix等美國科技公司佔歐洲互聯網流量的一半以上，因此應該承擔部分升級基礎設施的成本。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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元宇宙 Meta 5G 科技產品 能源危機 可持續發展 氣候暖化 Google 歐洲 Netflix

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