【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

▲ 元宇宙近年急促發展，對網絡流量需求的增加將更為迫切，意味將來需要更多資金，以興建更多基礎設施來滿足需求。（法新社）

元宇宙的建設及營運，需使用大量網絡流量。英國電信（BT）、德國電信（Deutsche Telekom）及西班牙電信（Telefónica）等13間歐盟電信公司發表聯合聲明，要求Google及Meta等大型科技公司分擔網絡成本，以應對能源危機和歐盟氣候變化的目標。

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該聯合聲明表示，歐盟電信行業每年在基礎設施方面投資約500億歐元（約3,790億港元），而元宇宙近年急促發展，對網絡流量需求的增加將更為迫切，意味將來需要更多資金，以興建更多基礎設施來滿足需求。

光纖電纜價格增近一倍

再者，規劃和建設工程的成本正在增加，例如光纖電纜的價格在2022年上半年已增加近一倍，加上能源價格的上漲，也對互聯網發展帶來巨大衝擊。

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為推動電信行業可持續發展，歐盟電信商認為，最大的流量產生者應該為他們目前對歐洲網絡施加的巨額成本，作出公平的貢獻。聲明指出，Google、Meta和Netflix等美國科技公司佔歐洲互聯網流量的一半以上，因此應該承擔部分升級基礎設施的成本。

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責任編輯：陳卓賢