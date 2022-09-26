香港恒生大學舉辦「文藝創意新里程」講座　探討香港文化藝術前景 揭示科技結合藝術潛力

▲ （左起）恒大藝術設計系創系系主任許焯權教授、恒大商學院副院長萬穎恩博士、恒大副校長（機構發展）方永豪博士、跨媒體藝術家 / 發明家 / 電影視覺效果導演黄宏達、文化體育及旅遊局副局長劉震、恒大署理校長許溢宏教授、電視廣播有限公司總經理（商務及營運）蕭世和、西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民、香港建築師學會會長蔡宏興、恒大副校長（教學及學生體驗）陳漢宣教授及恒大傳播學院副院長趙應春教授一同主持揭幕儀式。

香港恒生大學（恒大）早前舉辦「陪我講．陪你闖 Live Chat with Youth」講座系列 –「文藝創意新里程」，邀請了香港藝術與文化界的專家，探討香港在不同文化藝術領域的發展、科技與人工智能於當中所扮演的角色，以及有關趨勢與本港文化環境和身分認同的關連。講座系列獲得電視廣播有限公司全力支持舉辦。

▲ 香港恒生大學舉辦「文藝創意新里程」講座，並由恒大藝術設計系創系系主任許焯權教授（右一）主持。

講座由香港恒生大學藝術設計系創系系主任許焯權教授主持，邀得香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震、西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民、跨媒體藝術家、發明家及電影視覺效果導演黃宏達、以及香港建築師學會會長蔡宏興擔任嘉賓講者。

▲ 劉震表示特區政府目前已經和20 個國家簽署文化交流合作備忘錄，冀透過政府帶動民間與商界的文化創意產業合作。

劉震表示，香港擁有得天獨厚的優勢，目前已經和20 個國家簽署文化交流合作備忘錄，希望透過政府帶動民間與商界的文化創意產業合作。他強調要促成本港成為中外文化藝術交流中心，人才是不可或缺的元素，「他們真真正正講述香港故事，能代表香港與世界各地交流。特區政府擔當促成者的角色，透過資助等提供支援。」

▲ 譚兆民期望透過西九文化區將香港的藝術「引入來，帶出去」。

譚兆民認為，「從藝術發展角度來說，人民的素質、對藝術的追求、以及對新事物的接受能力是非常重要。香港本身具備以上先天條件，加上硬件及軟件均相當豐富，發展表演藝術有莫大空間。」他重申，西九文化區的目標是將全世界，包括香港最優秀的藝術，透過西九文化區這個平台帶給香港市民，將香港藝術「引入來，帶出去」。

▲ 黃宏達認為利用科技創作出未曾見過的事物，過程相當有趣。

黃宏達直言，「A.I.的發展不會停步，並正逐步取代人類的工作。但就藝術界層面而言，我們可以利用科技創作出未曾見過的事物，過程相當有趣。」他強調，香港在新科技及藝術領域有很多人才，重點是如何吸納和轉化，期望未來可以提供更多藝術場地，把本地的藝術文化繼續推廣出去。

▲ 蔡宏興表示，建築是城市的文化載體，應該讓大眾有更多機會接觸不同文化項目，建立身份認同。

蔡宏興分享指出，城市建築需要滿足社會發展需要，同時亦是文化載體及創意工業，應該讓大眾有更多機會接觸不同文化項目，建立身份認同，「香港不乏出色的建築師及富有特色的建築。創意工業是香港的特色，我們應該為自己的文化感到自信及自豪，同時希望大家更多參與建造香港的文化」。



香港恒生大學簡介

香港恒生大學是一所非牟利、私立並以博雅教育為主導的大學。大學現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，共有超過6,000 名全日制學生。作為一所住宿型院校，香港恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，把優質教學和學生的全方位發展訂為最優先目標。



矢志成為一所區內具領導地位的私立大學，香港恒生大學以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、住宿式書院制度結合生活與學習、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究、與優質的學生發展/支援服務。大學在2021 年英國泰晤士高等教育（THE）「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200 名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創造力、人文關懷、道德價值觀和社會責任的人才。



(特約)