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【電影票房】重製版阿凡達再上映　料迪士尼全球大收2.3億票房

商業 15:30 2022/09/26

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為續集鋪路，首集《阿凡達》（4K重製版）於全球再次上映。（IMDB網站截圖）

《阿凡達：水行道》將於今年12月上映，為新電影鋪路，首集《阿凡達》（4K重製版）於全球再次上映。雖然該電影已是10多年前的作品，但估計仍將為迪士尼帶來逾3000萬美元（約2.35億港元）的票房收入。

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《阿凡達》（4K重製版）於全球上映，包括香港。該電影於2009年首次上映，當時大受戲迷歡迎，至今仍然是香港史上最賣座電影第2位，票房高達1.78億港元 。綜合外電報道，首集 《阿凡達》再上映仍然非常賣座，估計在美國將會錄得1000萬美元票房收入，海外票房更會高達2000萬美元。

市場視重製版的《阿凡達》為試金石，冀測試觀眾會否對James Cameron製作、具有生態意識的科幻世界有興趣。BoxOffice.com 首席媒體分析師Shawn Robbins表示，重製版《阿凡達》的票房表現對於在12月上映的續集《阿凡達：水行道》而言，應是好兆頭。

不過會否成功轉化為該電影的票房收入，特別是3D播映版，則仍是未知之數。尤其是近10年以來，觀眾對於3D電影的需求、熾熱已大不如前。Shawn Robbins認為，迪士尼在發行《阿凡達：水行道》時，提供多款屏幕選項特別重要，包括高端的2D屏幕如IMAX等。

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責任編輯：葉泳珊

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