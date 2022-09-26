【0+3起飛】Trip.com本港出境航班最新訂單數據 相比上周同期狂飆近400% 大阪增幅最驚人達7,300%

港府上周五公布0+3抵港人士檢疫安排後，旅遊產品平台Trip.com整理了剛過去周末的最新數據，發現香港出境航班訂單量比上周同期增長近400%。在香港航班前五出境目的地中，日本大阪更以7,300%佔首位，反映本地不少哈日族「回鄉心切」。

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Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，香港航班前五出境目的地分別為曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，其訂單量相比上周同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1,385%（東京）、 197%（新加坡）、 7,300%（大阪）。亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。該網站香港用戶預訂海外酒店的平均天數為3-4天。3-4天。

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香港入境航班訂單量，則比上周同期增長155%，前五入境目的地為曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上周同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。

Trip.com指出，海外遊客或需要更多時間來消化「0+3」，雖然入境遊的數據未如出境遊在周末期間有如此大的增幅，但仍然相信入境遊會在今年第4季度錄得大幅增長。現時大部分入境航班訂單將在10月下旬進行，而該網站全球用戶預訂香港酒店的平均天數目前在5天左右。

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責任編輯：嚴浩文