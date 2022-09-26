英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，英國等地能源費用急速上升。英國有分析指出，自5月以來當地電動車公共充電樁的收費增加42%，駕駛電動車的成本快要追上普通車輛。

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英國私人汽車服務公司RAC最新分析指出，因天然氣及電力價格上升，一輛普通家庭使用的電動車使用公共充電樁的費用推高至超過32英鎊（約267港元），升幅為42%。價格較5月時上升9.6英鎊（約80港元），比一年前增加13.59英鎊（約114港元）。

RAC表示，電動車的平均成本優勢只適用於使用公共快速充電樁。若車主使用超高速充電樁，每英里成本將升至18便士，基本上與駕駛汽油或柴油驅動車輛無大分別。

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不過，受惠於英國政府的電費上限措施，在家充電的車主每英里成本將定格在9便士。RAC電動車部門發言人威廉斯（Simon Williams）表示，電動車的成本優勢仍然明顯，但能源價格升幅持續收窄電動車的領先。

RAC亦指出，公共充電樁車主需要支付高達20%的消費稅，但家用充電樁只需繳付5%，直言措施有欠公允。有促進電動車發展團體呼籲財政部，增加援助協助英國民眾過渡至大幅駕駛電動車。

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責任編輯：吳漢培