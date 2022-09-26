【AI應用】《星球大戰》黑武士配音員　將續以AI配音

▲ James Earl Jones同意未來將由AI接手其未來擔任黑武士的配音工作。

隨著人工智能（AI）技術愈趨發達，不少電影均會以AI技術重現已故著名人物及演員。近日娛樂網站Vanity Fair報道就指出，一直為電影《星球大戰》系列角色「黑武士」配音的James Earl Jones即將退休，早前更與烏克蘭初創Respeecher簽約，同意未來將由AI接手其未來擔任黑武士的配音工作。

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Vanity Fair報道指，現年91歲的James Earl Jones自1977年第一集《星球大戰》（四部曲）中就開始為黑武士配音至近年，不論是電影還是電視影集都由他親身上陣。惟James Earl Jones已到了退休年齡，為了保留此經典角色，James Earl Jones早前已與Respeecher簽約，授權對方使用他的聲音，並以AI技術去為往後作品的配音。

事實上，今年Disney+上架的星球大戰影集《歐比王》中，黑武士的聲音就是AI使用之前電影中語調所訓練合成的。另外，Respeecher其實在Disney+播出的《曼達洛人》與《波巴費特之書》中，協助劇情中出現的年輕絕地武士天行者Luke Skywalker配音，當時Respeecher就利用當年飾演Luke Skywalker的Mark Hamill在廣播、受訪、配音等的聲音，進行深度學習訓練，其後以AI式重現當年的Luke Skywalker聲調。

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責任編輯：曾曉汶

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