【限制打機】騰訊遊戲、網易遊戲續推「限玩令」　國慶假期未成年人士每日限打機1小時

▲ 騰訊遊戲及網易今（26日）就宣布續推「限玩令」，未成年玩家在本周五及國慶節假期，每天可在晚上遊玩1小時，假期共有8小時的遊玩時間。

中國內地年不斷加強落實新打機政策，收緊對未成年人的網絡遊戲監管。為了準備即將到來的長假期，騰訊旗下騰訊遊戲及網易今（26日）就宣布續推「限玩令」，未成年玩家在本周五及國慶節假期，每天可在晚上遊玩1小時，假期共有8小時的遊玩時間。

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騰訊遊戲今發布《關於國慶節假期前後未成年人遊戲限玩的通知》，當中中國大陸地區營運的網絡遊戲、針對未成年人的遊戲限玩的具體執行情況，為9月30日至10日7日每晚8時至9時之間，未成年人可登錄遊戲。其餘工作日以及10月8日（周六）和10月9日（周日），均為禁玩時段。

另外網易遊戲也同步發布未成年人遊戲限時通知，同樣客許未成年遊戲玩家於9月30日至10 月7日的每晚8時至9時，可進行1小時遊戲，8日至9日就全日禁玩。另外，在指定時間以外，網易遊戲也不會向未成年人提供網絡遊戲服務。

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責任編輯：曾曉汶

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