【0+3】日本新政策刺激國內遊　最高6折補助

▲ 日本政府下月推出「全國旅行支援」，刺激國內旅遊消費。（資料圖片）

日本開放旅遊入境，並將復恢之前預定的旅遊經濟振興計劃，鼓勵國民國內遊消費推動各地方縣市復甦。將在10月11起推出「全國旅行支援」，針對從日本各地出發的國內遊提供補助金額，最高可達6折。港人在爭機票酒店之餘，也要注意和當地民眾「鬥快」。

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「全國旅行支援」是屬於當地「縣民優惠」的升級版，目的地從鄰近跨縣旅行擴展到日本全國，鼓勵民眾到更遠的地方觀光旅遊，內容提供6折補助，每人每晚住宿上限連交通補貼為8000日圓、其他5000日圓、而土產飲食店等可使用的當地優惠劵平日為3000日圓、假日為1000日圓。住宿連交通補貼的封頂金額為11000日圓(約600港元)。

日本政府國土交通省表示，希望民眾使用公共交通作遠距離旅遊，以及安排平日出發。實施日期為10月11起至12月下旬。當地民眾申請須提出3針記錄及核酸陰性結果證明。港人安排遊日行程時，除了要跟世界各國遊客競爭外，也要和當地民眾「鬥快」，各航空公司亦已陸續增加來往香港及日本多個城市的航班。

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責任編輯:王浩賢