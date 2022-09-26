  • 33°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】小鵬汽車升7%　內地延長免徵新能源汽車購置稅至明年底

股市 14:26 2022/09/26

分享：

分享：

【電動車】小鵬汽車升7%　內地延長免徵新能源汽車購置稅至明年底

財政部、稅務總局、工信部發布關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免徵車輛購置稅。

電動車走勢個別，小鵬 （09868） 升7.6%，理想 （02015） 升4.5%，長汽 （02333） 升1.4%，比亞迪 （01211） 升1%，吉利 （00175） 、蔚來 （09866） 齊跌0.8%。

免徵車輛購置稅的新能源汽車，通過工業和信息化部、稅務總局發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理。自《目錄》發布之日起購置的，列入《目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，屬於符合免稅條件的新能源汽車。

2022年12月31日前已列入《目錄》的新能源汽車可按照本公告繼續適用免徵車輛購置稅政策。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【電動車】何小鵬涉資2.33億港元增持小鵬汽車ADR　港股即彈9%

【電動車】小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格　內媒料此前定位模糊

【電動車股】理想智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付　售價40萬人幣以內

編輯：姚卓然

 

理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 港股 新能源 蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 中華人民共和國工業和信息化部

上一篇文章

【解碼｜騰訊系】騰訊音樂逾4成美股轉倉香港、貨值近257億　主要股東騰訊或Spotify有份搬倉？

下一篇文章

【英鎊危機】拆解滙豐股價單日急瀉8%　與英鎊走勢關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算
【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【港股市況】英鎊下挫滙豐、渣打大挫8%　兩桶油跌逾5%　恒指午後跌近200點（不斷更新）
【港股市況】英鎊下挫滙豐、渣打大挫8%　兩桶油跌逾5%　恒指午後跌近200點（不斷更新）
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款