▲ 【電動車】小鵬汽車升7% 內地延長免徵新能源汽車購置稅至明年底

財政部、稅務總局、工信部發布關於延續新能源汽車免徵車輛購置稅政策的公告，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內的新能源汽車，免徵車輛購置稅。

電動車走勢個別，小鵬 （09868） 升7.6%，理想 （02015） 升4.5%，長汽 （02333） 升1.4%，比亞迪 （01211） 升1%，吉利 （00175） 、蔚來 （09866） 齊跌0.8%。

免徵車輛購置稅的新能源汽車，通過工業和信息化部、稅務總局發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理。自《目錄》發布之日起購置的，列入《目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，屬於符合免稅條件的新能源汽車。

2022年12月31日前已列入《目錄》的新能源汽車可按照本公告繼續適用免徵車輛購置稅政策。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

相關文章：

【電動車】何小鵬涉資2.33億港元增持小鵬汽車ADR 港股即彈9%

【電動車】小鵬發布重磅SUV「G9」兩日即大改配置及價格 內媒料此前定位模糊

【電動車股】理想智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付 售價40萬人幣以內

編輯：姚卓然