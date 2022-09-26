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【英鎊危機】拆解滙豐股價單日急瀉8%　與英鎊走勢關係

股市 14:25 2022/09/26

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【英鎊危機】拆解滙豐股價單日急瀉8%，與英鎊走勢關係。（陳靜儀攝）

英國推出新財政刺激前，英鎊兌美元在上周四（9月22日）約處1.1265，上周五急跌至低見1.084，周一再低見1.0224，令在港上市的英國概念股急挫，以下計算對滙豐（00005）股價影響：

（1）英鎊兌港元上周四約處8.84港元，以滙豐倫敦當日收市價515便士計，滙豐折算為45.5港元。

（2）上周五英鎊兌港元低見8.5116，假設滙豐倫敦股價515便士不變，滙豐折算為43.83港元，股價便低於上周四英鎊未跌前的3.7%。

（3）周一英鎊兌港元低見8.0258，假設滙豐倫敦股價515便士不變，滙豐折算為41.33港元，股價上周四英鎊未跌前的9.2%。

由此可見英鎊急跌，對滙豐股價的負面影響，由於英鎊上周五急瀉，是於港股收市後發生，所以當日港股未有反映其影響，到周一滙豐單日急瀉8%，是同時反映英鎊上周五及周一急跌的影響。事實上，在英國開市前，滙豐倫敦股價仍為510便士，較周四低1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算

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記者：譚志偉

港股 外滙 港元 英國 倫敦 英鎊 滙豐控股（00005）

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