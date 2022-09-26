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【解碼｜騰訊系】騰訊音樂逾4成美股轉倉香港、貨值近257億　主要股東騰訊或Spotify有份搬倉？

股市 14:35 2022/09/26

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【解碼｜騰訊系】騰訊音樂逾4成美股轉倉香港、貨值近257億　主要股東騰訊或Spotify有份搬倉？

騰訊音樂 （01698） （美：TME）上周三（21日）以介紹形式正式在港第二上市，最新聯交所中央結算系統（CCASS）數據顯示，逾4成騰訊音樂美股ADR股東已搬倉到香港，估計主要股東騰訊 （00700） 或串流音樂平台Spotify（美：SPOT）亦已展開相關部署。

騰訊音樂現跌1.91%，報16.42元。

騰訊音樂上市首日 約42%股已轉倉香港

據聯交所顯示，上周三（21日）至少約14.10億或41.58%普通股已由騰訊音樂ADR轉換為港股，並存入CCASS，以當日收市價18.22元計，貨值256.9億元。

當中13.68億股或40.34%騰訊音樂轉入匯豐倉位。此前監管文件披露，紐約梅隆銀行為騰訊音樂ADR保管人，而託管行則為匯豐。

騰訊及Spotify合共持有61.5% 估計涉及今次大手轉倉行動

騰訊音樂屬同股不同權企業，每股A股具1標票票權，而每B股則擁15票；而每份ADR等同2股普通股。目前主要股東騰訊持有騰訊音樂的1.61億A股，及16.4億B股，共涉18億股或53.2%。而Spotify則持有2.83億A股，佔總股本約8.3%。

參考Nasdaq 數據，目前騰訊音樂約有260機構投資者股東，合共持有3.87億股騰訊音樂ADR，折合約7.74億A股。故對比CCASS存倉水平，估計大戶騰訊或Spotify其一已在上市首日或已將部分持倉轉往香港。

騰訊音樂赴港第二上市有助規避退市風險 惟仍有隱憂

中美審計分岐逐漸收窄，早前美國證交會（SEC）透露，美方檢查人員已在9月中旬到香港查閱在美國上市中概股審計底稿。

不過，騰訊音樂仍在美國證交會（SEC）「預摘牌名單」之上，市場一般認為騰訊音樂赴港第二上市有助規避退市風險，但騰訊音樂仍有一定監管隱憂。

由於香港聯交所仍未接受企業同股不同權在港主要上市，故一旦中美審計爭議突然惡化，導致中概股須在美國除牌的話，屆時騰訊音樂很有機會失去美國紐交所主要上市地位，而骨牌效應衝擊香港第二上市地位。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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