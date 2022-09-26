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【解碼｜人民幣】人行上調外滙風險準備金率如何影響人民幣匯率？　滙豐料難阻年底見7.2

宏觀解讀 14:12 2022/09/26

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解碼|人民幣】人行上調外滙風險準備金率如何影響人民幣匯率？　滙豐料難阻年底見7.2

人民幣兌美元中間價今日跌穿7，人民銀行同日公布，9月28日（周三）起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從0%上調至20%，人民幣匯價跌幅一度收窄。綜合市場分析，人行最新規定，相當於重新要求遠期售匯時設有外匯風險保證金，會令開設美元外匯遠期的成本增約500至700基點，增加造淡人民幣的成本，令人民幣貶值速度放慢，但難以改變走勢。

至香港時間下午1時55分，在岸人民幣（CNY）兌美元最新報7.1567，較上周五收市價仍弱300基點；離岸人民幣（CNH）兌美元最新報7.1678，單日走弱逾500基點。

年初至今，在岸人民幣兌美元從6.32貶值至最新約7.16水平，累計貶值11%。

人行：上調外匯風險準備金率 穩定外匯市場預期，可見【下一頁】

滙豐：美元孳息率續高於人民幣　人民幣年底料見7.2

滙豐分析指，人行最新舉動將增加人民幣沽空成本，可抑制短期投機活動，但目前美元孳息率遠高於離岸和在岸人民幣孳息率，投資者仍會在遠期市場做好美元，預計人民幣到年底將跌至7.2。

滙豐外滙策略師陳敬陽在外電訪問中表示，目前各國都在應對本幣兌美元貶值的影響，人行目前有不少政策工具可用，按最新在岸和離岸人民幣價差、中國外匯儲備資料，估計中國未有實質干預匯市。

她續指，中國二十大下月舉行時，若有利好內地應對經濟的消息傳出，將可提振人民幣匯率。

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編輯：麥德銘

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