西班牙擬推「電子遊牧」簽證 減稅吸引遙距辦公人士

新冠肺炎疫情改變不少人的生活模式，更多人選擇遙距工作，眾多國家積極推出措施吸引相關人士。西班牙政府計劃推出「電子遊牧」簽證，擬向能遙距辦公人士提供簽證，令他們可以住在西班牙同時，在境外公司遙距上班，並提供減稅優惠。當局仍在制定計劃細節，預料簽證持有人士最初可逗留一年，並根據情況續簽，配偶及子女亦能加入。

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西班牙「電子遊牧」（digital nomad）簽證申請人必須來自歐盟以外地區，並需出示能遠程工作最少一年的證明，如提供僱用合約。若申請人為自僱人士，則需證明經常受僱於西班牙境外公司。

西班牙當局亦規定，申請人必須證明其收入能夠自給自足，在西班牙亦擁有一個居住地址，目前尚未清楚是否需接受犯罪記錄審查。相關法例仍未正式通過，西班牙當局亦仍在制定部分細節。預料簽證最初有效期為一年，但可根據申請人情況續簽長達5年，如配偶及子女等近親亦能申請加入。

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西班牙當局會為簽證持有人提供稅務減免，逗留前4年收入稅率為15%，而非標準的25%。在現時針對歐盟成員國公民實行的「電子遊牧」簽證中，馬德里（Madrid）、華倫西亞（Valencia） 及巴塞隆拿（Barcelona）非常受歡迎。 由於西班牙幾乎所有地方有4G網絡覆蓋，亦有部分簽證持有人選擇到租金非常低的農村地區居住。

西班牙並非首國推出類似簽證，歐洲其他共15個國家亦有類似計劃。如冰島申請人月收入需達7,100歐元（約5.4萬港元），而葡萄牙卻僅要求700歐元（約5,292港元），據報西班牙或要求月收入約為2,000歐元（約1.5萬港元）。部分國家或會要求需在銀行賬戶存入一定現金，如捷克則要求存入5,500歐元（約4.1萬港元），部分國家或會要求申請人需有醫療保險。

有今年發表報告指，西班牙平均月薪為1,751歐元（約1.3萬港元），較歐盟平均水平的2,194歐元（約1.6萬港元）低2成。

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責任編輯：李俊儀