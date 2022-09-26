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【烏克蘭戰爭】俄羅斯或周三起封關 禁合資格男性離境

環球政治 14:11 2022/09/26

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俄羅斯總統普京早前下達局部動員令，徵召預備役士兵加入對烏克蘭的戰事。消息公布前，俄羅斯與鄰國邊境已出現離境潮，當地媒體報稱，莫斯科政府可能周三（28日）起禁止符合入伍資格男性離開。

【烏克蘭戰爭】美國警告俄羅斯若用核武 將有災難性後果 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】普京簽署新法律嚴懲 逃兵或主動投降最高入獄10年 【下一頁】

俄羅斯獨立新聞媒體Meduza聲稱，政府計劃在周三起禁止任何符合作戰資格男性離開俄羅斯，等候軍方徵召令。當日正好是烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）﹑頓涅茨克（Donetsk）﹑基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）4個地加入俄羅斯公投結束之日。

消息人士透露，如封關禁令落實，代表俄羅斯的局部動員令的徵召人數較原先宣布更多。俄羅斯國防部早前表示，只會徵召約30萬名有軍事經驗的預備役士兵。

局部動員令公布後，大批俄羅斯民眾離開，前往不需簽證入境的土耳其與阿塞拜疆機票瞬間售罄。數以千計俄民眾透過陸路前往芬蘭等鄰近國家，消息人士認為逃離潮可能使俄國祭出封關令。

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責任編輯：吳漢培

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