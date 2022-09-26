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【旅遊業復甦】Trip.com外遊訂單增近400%　曼谷成最熱門目的地

商業 13:59 2022/09/26

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Trip.com公佈剛過去週末的最新數據，在9月24日至9月25日，其香港出境航班訂單量比上週同期增長近400%。（資料圖片）

繼政府上週五（23日）公佈「0+3」入境安排的消息後，Trip.com公佈剛過去週末的最新數據，在9月24日至9月25日，其香港出境航班訂單量比上週同期增長近400%。

【飲食業】放寬檢疫後市民選擇節日外遊　黃家和：飲食業憂慮生意再受壓

航班方面，前5的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪；而其訂單量比上週同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1385%（東京）、197%（新加坡）、7300%（大阪）。

酒店平均天數為3至4天

另外，亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。該企的香港用戶預訂海外酒店的平均天數現時為3至4天。

為更好地滿足本港用戶的需求，Trip.com從8月開始就推出了3個（往泰國、韓國和日本）出境遊促銷活動，發言人表示亦是在過去週末錄得激增的部分原因。

至於入境趨勢，Trip.com（香港）入境航班訂單量比上週同期增長155%。航班方面，前5的入境目的地為：曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上週同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。

大部分入境航班訂單　將在10月下旬進行

發言人認為，海外遊客或需要更多時間來消化「0+3」，雖然入境遊的數據未如出境遊在週末期間有如此大的增幅，但仍然相信入境遊會在今年第4季度錄得大幅增長。現時大部分入境航班訂單將在10月下旬進行，而全球用戶預訂香港酒店的平均天數目前在5天左右。

同時，Trip.com香港的APP應用程序下載量現時較3月中旬激增3倍，較「0+3」政策公佈後的下載量峰值進一步增長40%。

最後，為快速響應香港政府最新檢疫政策，現經由Trip.com預訂的9月26日之後的3晚本地檢疫酒店訂單，均可以在入住日期前免費取消，相關退款亦會有序進行。

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責任編輯：李智美

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