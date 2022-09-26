▲ 【滙豐保險】滙豐保險文德華：保險較股票提供更穩定回報，調高最優惠利率或有利保險銷售。(陳靜儀攝)

滙豐 （00005） 旗下滙豐保險發布長者數碼化調查，滙豐保險香港行政總裁文德華認為增加最優惠利率對保險業務未有負面影響，因保險為長周期業務，在息口高企及經濟環境不確定性下，保險提供高於通脹、房地產的回報，回報又較股票更為穩定，因此提高最優惠利率，或有利保險銷售。

對於本港放寬入境限制，文德華稱為一大進展（Big Step），有助鞏固香港金融中心地位。

另外，「保障型投資相連壽險」計畫已推出一個月，滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，反應「非常好」，預期將持續一段時間，當中約66%選擇5年期以上供款期，超過25%投保人為60歲以上人士。

滙豐保險贊助Economist Impact 於6月至8月期間，訪問共600名介乎30至69歲受訪者，50歲以上受訪者當中，82%未曾使用數碼理財諮詢服務，反映長者數碼服務使用較低。有見及此，滙豐保險連同路德會將於10月推出新手機應用程式「健康Dollar Fun」，設互動計算機等互動遊戲，預計約3000名長者及照顧者受惠。

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記者：宋佩恩