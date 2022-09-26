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如美中期選舉為拜登表現公投 普薩基指民主黨將落敗

環球政治 13:46 2022/09/26

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美國將於11月舉行中期選舉，結果可能影響總統拜登未來施政及民主黨發展。前白宮發言人普薩基表示，如中期選舉等同拜登上任後表現的「公投」，民主黨將不會有勝算。

【烏克蘭戰爭】美國警告俄羅斯若用核武 將有災難性後果 【下一頁】

普薩基（Jen Psaki）周日在美國全國廣播公司（NBC）新聞節目中表示，假如中期選舉是選民對拜登（Joe Biden）上任至今表現的公投，民主黨將會落敗收場，他們其中一大弱點便是犯罪率。

拜登民望持續下滑，雖然一度回升至40%以上水平，但最新民調顯示，拜登支持度跌至39%。不認可拜登表現的受訪者過半，認為拜登未有取得任何成就或只有小許成就的民眾亦接近6成。

美新冠失業救濟金或被騙3579億 金額大幅上升 【下一頁】

普薩基指一直有關注中期選舉，並以賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）為例，稱當地民主黨眾議員候選人一直被共和黨落廣告，攻擊其對打擊犯罪不夠強硬。她指民主黨內深知犯罪率是大弱點，有關議題將左右相關州份的結果

但普薩基認為若投票聚焦在「極端分子」身上，如共和黨的維珍尼亞州眾議員候選人格林（Marjorie Taylor Greene），民主黨屆時便有望獲勝。同時，普薩基認為經濟因素會決定今次選情。

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責任編輯：吳漢培

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