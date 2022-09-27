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市場效率有利被動基金

股市 11:00 2022/09/27

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市場不時爭論投資於被動基金或主動基金會有較高回報，惟過往表現說明被動基金是相對有效，其中以成熟市場的基金尤其明顯。據標普道瓊斯指數有限公司就全球主動型基金與被動型基金的表現進行比較的統計顯示，過去10年間，作為成熟市場的美國有90.0%的大型主動基金表現跑輸標準普爾500指數，相反作為新興市場的印度只有67.6%的大型主動基金跑輸標準普爾BSE 100指數，差距十分明顯。

成熟市場的被動基金跑嬴主動基金的現象與市場效率有關。假設市場訊息完全流通，所有投資者都會迅速有效地利用資訊，並且立即做出反應，新的價格會馬上反映本身內在價值，因此主動型投資經理較難從中套利。美股正是全球其中一個最具效率的市場，因其流動性及機構投資者參與度較高，所以想在美股市場產生額外回報便變得相對困難。相反，由於新興市場於流動性及成熟程度上與美股仍有一定距離，某些新興市場更是由非專業投資者主導，因此產生額外回報的空間變得相對較大。

因應不同市場特點 選取合適的基金

在資產配置角度看，由於成熟市場的市場效率高，指數基金在投資成熟市場有其優勢。同時，主動管理能帶來額外回報不大，如要提升整體回報，重點便由追求額外回報轉移至壓低其他費用率。相反，新興市場效率相對較低，主動基金有較大機會創造額外回報，挑選合適的基金經理便成關鍵。

同時，針對不同市場的周期差異，投資者可考慮透過擴闊投資範圍，分散單一市場投資帶來的風險。舉例說，為減低投資於香港股市帶來的市場風險，投資者可建立環球股票市場的投資組合，分散投資從而避免過度集中於單一市場。很多投資者都希望能夠涉足環球市場，但往往因為成本高昂及缺乏時間、市場情報和入市途徑，以致卻步。資金有限的投資者可透過投資於交易所買賣基金或互惠基金，達到分散市場風險的效果。指數基金由專業基金團隊管理並且管理費低廉，令投資者能夠藉此掌握海外投資的機會。

目前香港市面上已有多種類型的環球指數基金可供投資者選擇，我們也預計將會有更多關於環球市場的基金推出，令市場上的產品更趨多元化，為投資者提供更豐富的投資選擇。投資者可透過分散投資於不同地區的基金，以減低整體投資組合的風險。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

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