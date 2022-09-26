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【商場優惠】港鐵商場星期三中午12時再推「一Click即搶」　多個商場推「日日賞不停」活動

Hot Talk 13:11 2022/09/26

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【商場優惠】港鐵商場星期三中午12時再推「一Click即搶」　多個商場推「日日賞不停」活動

消費券第二階段的第二期將於10月1日發放，港鐵 （00066） 商場再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，合共總值1,800萬元。「一Click即搶」由星期三（9月28日）中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即有機會獲得合共高達1,500元獎賞，當中包括「HK$500港鐵商場電子優惠券」（30,000份）、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」（3,000份）及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（3,000份）。

以電子貨幣消費滿2,000元即獲200元優惠券

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街更推出「日日賞不停」活動，MTR Mobile登記用戶於10月份，在參與港鐵商場以電子貨幣消費滿2,000元，即獲200元優惠券；消費滿5,000元，更額外獲得600元優惠券，每人每日可獲最多合共800元電子優惠券，當中包括時裝、指定美容品牌、電器、電訊、鐘錶及首飾、餐飲類別商戶。

德福廣場舉行期間限定主題市集「森動市集」

另外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街攜手推出「秋日美食賞」，由10月2日至27日，每逢周日至周四晚上6時後，MTR Mobile登記用戶在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街的參與餐飲食肆商戶以電子貨幣單一消費滿300元，即可獲得100元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券一張；單一消費滿600元或以上即可獲得100元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券兩張

德福廣場由10月7日至23日，將會舉行期間限定主題市集「森動市集」，匯聚多個特色山系及運動品牌，為戶外活動愛好者嚴選秋季裝束、戶外用品及專業露營用具等。

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編輯：陳韻妍

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