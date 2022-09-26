【日本通關】縱橫遊毎股0.15元配股 集資逾1400萬元

日本於下月重開自由行，加上本港把入境檢疫措施大幅放寬，多間旅社股憧憬生意大幅改善近日紛紛上揚。其中在創業板上市的本港旅行社營運商縱橫遊(08069)上周五(24日)股價上漲13%後宣布，以毎股0.15元向第三方配售9,600萬股新股，佔擴大後已發行股本約16.7%，集資1,440萬元。至3時半縱橫遊報0.176元，跌5.8%。

【恒大危機】灣仔恒大中心獲接管人重推市場標售 10月底截標 詳情請看【下一頁】

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

縱橫遊表示，由於2019冠狀病毒持續，世界各地實施旅遊限制擾亂集團的旅行及旅遊業務運作。因此，自截至2021年3月止財政年度以來，集團的旅遊相關 產品及服務分部產生的收益及毛利甚微。為多元化集團的收入來源，集團最近開展新業務活動，認為新業務活動有助集團擴闊其收益基礎及潛在地提升其財務表現，其符合集團的發展策略。因此，配售為公司籌集額外資金以支付集團營運開支及加強集團財務狀況的良機，同時擴大公司的資本及股東基礎，並維持穩健營運資金狀況以減輕集團的流動資金壓力。

港鐵接納小蠔灣車廠換地要約 建造費360億元 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機